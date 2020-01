Denise Betsema weet te ontsnappen aan ‘vernietiging carrière’

Van Foreest blijft na remise in spoor van Tata Steel Chess-lei­der Caruana

18:10 Jorden van Foreest heeft in de negende ronde van Tata Steel Chess remise gespeeld tegen Vladislav Kovalev uit Wit-Rusland. De 20-jarige Nederlandse grootmeester bleef daarmee op het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee in het spoor van koploper Fabiano Caruana.