Dennis maakt favorietenrol waar in tijdrit, solide start Kelderman

VueltaRohan Dennis is net als vorig jaar de eerste leider in de Ronde van Spanje. De Australische renner van BMC stak in de korte openingstrijdrit in Málaga met kop en schouders boven de rest uit. Wilco Kelderman kende een solide start en werd tiende.

De 28-jarige Dennis had voor de 8 kilometer lange etappe in Málaga 9 minuten en 39 seconden nodig. Daarmee was hij 6 seconden sneller dan de Pool Michal Kwiatkowski van Team Sky. De Belg Victor Campenaerts (Lotto Soudal) eindigde op 7 tellen achterstand als derde.



Dylan van Baarle (Team Sky) was op de vijfde plaats (0.20) de beste Nederlander. Wilco Kelderman (Sunweb) zette op 22 seconden achterstand de tiende tijd neer. Steven Kruijswijk van LottoNL-Jumbo gaf 29 seconden toe en is voorlopig 25ste. Bauke Mollema, die zelf zegt niet voor een klassement te gaan, reed de twintigste tijd.



Voor Kruijswijk is het na de Tour de France, waar hij als vijfde eindigde, zijn tweede grote ronde op rij. Kelderman, net hersteld van een schouderblessure, eindigde vorig jaar als vierde in de Vuelta.



Oud-winnaars

Titelverdediger Chris Froome is er dit jaar niet bij, maar vier andere oud-winnaars wel. Dat zijn de Colombiaan Nairo Quintana (2016), de Spanjaard Alejandro Valverde (2009) en de Italianen Vincenzo Nibali (2010) en Fabio Aru (2015). Van dat viertal deed Valverde het vanavond (0.16) het best, gevolgd door Quintana (0.30), Aru (0.39) en Nibali (0.40).



Vorig jaar pakte Dennis de eerste rode trui door in de door BMC gewonnen ploegentrijdrit zijn wiel als eerste over de meet te drukken.



De tweede etappe morgen is vlak en gaat over 163,5 kilometer van Marbella naar Caminito del Rey.