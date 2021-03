Dennis wint eindelijk weer een tijdrit, sterk optreden van Kruijswijk

Op het snelle, vlakke parkoers in Banyoles zette Rémi Cavagna de eerste toptijd neer. De Frans kampioen zag zijn tijd echter met vijf seconden verbeterd worden door Dennis, die maandag in de openingsetappe naar Calella meer dan twee minuten verloor en daardoor al vroeg in actie kwam. Niemand kwam meer aan de tijd van de tijdritspecialist, die bij Ineos-Grenadiers in rangorde is gepasseerd door Filippo Ganna. De Italiaan is niet van de partij in Catalonië.



,,Het is mijn eerste zege voor Ineos en ook mijn eerste overwinning sinds de wereldkampioenschappen in Yorkshire. Ik heb hier hard voor getraind en veel voor gelaten, maar het is simpelweg niet makkelijk om van die jonge gasten te winnen. Ik heb het sinds mijn wereldtitel best moeilijk gehad. Daarom ben ik heel blij dat het eindelijk gelukt is", zei Dennis na afloop.