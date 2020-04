Dennis wint ook vijfde rit in virtuele ronde van Zwitserland

CORONACRISIS Zware coronalast op schouders GA Eagles: hoe staat Deventer club er voor?

13:08 Go Ahead Eagles laveert door een voetbalwereld vol financiële en sportieve twijfels. Nog niemand weet hoe, wanneer en of er dit jaar nog gevoetbald gaat worden. En de kans dat daarbij publiek welkom is dit kalenderjaar lijkt uiterst klein. Ga er maar aan staan als leiding van een miljoenenbedrijf. Hoe staat GA Eagles er na zes weken corona voor?