Dennis wint tijdrit, Dumoulin pakt ruim een minuut op Yates

Daan Hakkenberg



Giro-etappe 16 was het bewijs dat een tijdrit in de derde week van een grote ronde een speciale onderneming is. Twee wedstrijden in één als het ware. Met als eerste de renners die startten voor half drie, in het eerste deel van de wedstrijd, die puur reden voor de dagwinst. Dat liep uit op een strijd tussen Alex Dowsett, Jos van Emden en ex-wereldkampioen tijdrijden Tony Martin. De tijd van Martin - 40.14 - was goed voor een tweede plek. Van Emden was 13 seconden langzamer en werd vierde.



De tweede wedstrijd - die tussen de klassementsrenners - werd pas na half vier in gang geschoten. Van de drie besten ronderenners met tijdritbenen - Rohan Dennis, Chris Froome en Tom Dumoulin - was alleen Dennis bij machte onder de tijd van Martin te duiken. Dennis was de enige die op de twee tussenpunten - op 12,7 en 25,6 kilometer - onder de snelste tijd dook, iets wat Dumoulin en Froome niet lukten.



Met zijn gewonnen tijdrit kwam Dennis weer in de top tien binnen en staat nu zesde. Maar er waren meer winnaars. Yates wist in het klassement Dumoulin van het lijf te houden. Fabio Aru kende een dramatische tweede week, maar moest van de specialisten alleen Van Emden en Martin voor zich laten, werd zesde in de tijdrit. Ook Froome pakte tijd op zijn concurrenten, staat nu vierde en heeft het podium in zicht



Grote verliezers onder de klassementsrenners waren Thibaut Pinot en George Bennett (tot voor de tijdrit de nummer 4 en 8 uit het klassement) die meer dan drie minuten verloren op winnaar Dennis en Froome over zich heen zagen komen in het klassement. Pinot staat nu vijfde, Benett tiende.