Dennis won vorig jaar het Wielerspel van de Stentor en geeft nu tips: ‘Deze twee renners zou ik wel kiezen’

Een echte wielerfanaat wil Dennis Tigchelovend zichzelf niet noemen. Hij is van oorsprong een voetballer, maar is steeds vaker op de racefiets te vinden. ,,Ik vind het al wel lange tijd erg leuk om wielrennen te kijken en volg ook wel de kleinere rondes en klassiekers. Ik kijk dan vooral naar de Belgische zenders, dat heeft toch wat extra's.”

Shortlist

Hij beleeft er veel plezier aan om mee te doen aan wielerspellen. ,,Bij de meeste wielerrondes doe ik in elk geval wel aan een poule mee. Nu bij de Tour de France zijn dat er twee, het Wielerspel van De Stentor en de poule van Scorito. Het is niet zo dat ik zo veel mogelijk poules wil invullen.”

Quote Ik denk niet dat ik twee keer op rij zo'n toevals­tref­fer heb Dennis Tigchelovend, Winnaar Stentor Wielerspel 2021

Tigchelovend gaat zijn team vanavond nog samenstellen, maar heeft in elk geval twee renners die in zijn team moeten. ,,Felix Großschartner rijdt onder de radar wel goede resultaten en ook Geraint Thomas ga ik opnemen in mijn team, hij is goed en heeft een goed team om zich heen. Zij staan sowieso op mijn shortlist, al is het natuurlijk altijd de vraag hoe het voor hen uitpakt tijdens de tour.”

Wissels

Hij tipt ook te letten op welke etappes wanneer zijn, aangezien er vijf wissels in het team mogen worden doorgevoerd. ,,Dit jaar heb je geloof ik een aantal vlakke etappes in het begin, dan is het slim om de sprinters in je team te zetten en die later te wisselen voor goede klimmers.”

Negentig procent van zijn team van twintig renners staat al vast. ,,Over die laatste tien procent kun je dan heel lang gaan twijfelen en het met jezelf oneens zijn, maar uiteindelijk ga ik daar geen uren instoppen.”

Tourbeleving

Stiekem hoopt hij zijn titel als winnaar van het Wielerspel van De Stentor te kunnen verdedigen, maar hij acht de kans klein. ,,Er doen duizenden mensen mee. Ik denk niet dat ik twee keer op rij zo'n toevalstreffer heb. Vorig jaar had ik in het begin bijvoorbeeld veel punten gepakt met Jonas Vingegaard in mijn team.”

Het leuke aan het wielerspel vindt hij dat het wat extra's toevoegt aan zijn tourbeleving. ,,Ik ben heel fanatiek met spelletjes, vandaar dat ik dit ook leuk vind. Je gaat toch wat anders kijken, maar ik blijf zo chauvinistisch dat ik altijd hoop dat een Nederlander een etappe wint, ook al zit hij niet in mijn team.”

