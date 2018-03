Depay en Tete onderuit met Lyon

Dost mag doeltreffende Battaglia danken

21:42 Bas Dost had in blessuretijd dé kans om Sporting Lissabon naar de kwartfinale te schieten, maar de spits zag Viktoria Plzen-keeper Ales Hruska zijn penalty stoppen. Daardoor dwong de Tsjechische club verlengingen af. Tot zijn opluchting zag Dost ploeggenoot Rodrigo Battaglia de bal in de 107de minuut binnen koppen: 2-1.