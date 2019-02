Depay en Tete ontvangen met Lyon Barcelona

Liverpool zonder Van Dijk in kraker tegen ‘Robbenloos’ Bayern München

7:28 Op Anfield staat vanavond een heerlijke kraker op het programma in de eerste achtste finales van de Champions League. Liverpool ontvangt Bayern München. Bij de Reds is Virgil van Dijk geschorst, bij de Duitsers ontbreekt Arjen Robben door een blessure. Mis vanaf 19.30 uur niets in ons liveblog.