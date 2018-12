Depay en Tete plaatsen zich met Lyon voor volgende ronde

Beide Nederlanders stonden aan de aftrap in Oekraïne. Na 22 minuten was het raak voor de thuisclub, toen Júnior Moraes van dichtbij de netten deed trillen: 0-1. Kenny Tete had even later de gelijkmaker aan de voet, maar schoot wild over.In de 65ste minuut verloste Nabil Fekir zijn team met de gelijkmaker.

Manchester City-Hoffenheim (2-1)

De bezoekers begonnen zonder complexen tegen het al geplaatste City. Na enkele goede pogingen in het openingskwartier kreeg Hoffenheim een strafschop, toen Laporte Hübner neerhaalde in de zestien. Kramaric zette zich achter de bal en nam het cadeau in dank aan: 0-1.

City drukte daarna het gaspedaal in en kwam enkele keren dicht bij de aansluitingstreffer. Op slag van rust was het raak via Sané, die een vrije trap heerlijk in de rechterhoek schilderde: 1-1.