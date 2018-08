Depay geeft assist en ontsnapt aan rood tegen Benfica

Memphis Depay had er zin in en zorgde met enkele schoten en individuele acties voor gevaar. Na een overtreding op de Nederlander moest de scheidsrechter het ontgelden: Memhpis gaf de arbiter een duw, maar kreeg slechts een gele kaart. Vijf minuten voor rust lag hij aan de basis van de openingstreffer. Op hoekschop van Memphis kopte Marcelo raak: 1-0. Net voor rust verdubbelde oud-Ajacied Bertrand Traoré de score.

Benfica kwam in de tweede helft via Pizzi en Filho terug tot 2-2. Zowel Kenny Tete als Memphis werden in de loop van de tweede helft gewisseld. Tegen de gang van het spel in bezorgde Martin Terrier de Fransen nog de overwinning met een doelpunt in de 83ste minuut.