Depay klaar voor duel met Juventus: ‘Wij zijn niet bang’

De Nederlands international kan tegen Juve eindelijk weer zijn opwachting maken op het hoogste niveau, nadat hij zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie. Na een snelle revalidatie speelde Depay onlangs weer wat oefenduels, maar nu wacht het grote werk. ,,Dat ik zo geblesseerd raakte, was helemaal nieuw voor me. De eerste paar dagen was ik helemaal stil. Na de operatie ben ik gelijk begonnen met het herstel en keek ik geen wedstrijden. Dat vond ik te moeilijk”, vertelt Depay op de website van de UEFA. ,,Als je zoveel van iets houdt en je kan dat dan niet doen, dan is dat moeilijk. Ik speelde goed, er kwamen mooie wedstrijden aan en ik was voor het eerst aanvoerder. Ik trainde twee keer per dag. Ik was elke dag bezig met die knie. Ik vocht mezelf terug. Na 200 dagen kon ik weer een oefenduel spelen. Ik was klaar voor het EK en zou dat écht hebben gehaald.”

Juventus

Depay gaat in het interview ook in op zijn tijd bij Manchester United. ,,Ik kwam daar binnen als een 21-jarige jongen en na anderhalf jaar was ik weg. Het was een moeilijke tijd. Iedereen verwachtte dat het mij daar beter af zou gaan. Dat verwachtte ik zelf ook. Ik had daar kunnen blijven en zeggen dat ik voor één van de grootste clubs ter wereld speelde, maar ik was een wisselspeler. Dat is niet mijn ambitie”, zegt Depay.



De aanvaller koos toen voor een overstap naar Lyon. ,,Ik zag de potentie van Lyon en geloof in de club. Het was een stap terug, met het idee om er tien vooruit te kunnen zetten. Ik heb veel duels gespeeld. Ik ben nu de aanvoerder en belangrijk voor het team op 26-jarige leeftijd. Het gaat zoals ik had gehoopt.”