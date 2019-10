Depay scoort voor winnend Lyon in Leipzig

Depay reageerde in de elfde minuut attent op zwak uitverdedigen bij Leipzig. Ploeggenoot Houssem Aouar dwong balverlies af in de Duitse defensie waarna de Nederlandse international de afronding voor zijn rekening nam (0-1). Voor Depay was het zijn tweede treffer dit seizoen in de Champions League. Hij bracht in het thuisduel twee weken geleden tegen FC Zenit (1-1) de gelijkmaker op zijn naam.



Na de pauze strafte ook Terrier geklungel af in de Duitse defensie. Depay werd in de 79e minuut gewisseld. Ploeggenoot Kenny Tete bleef op de bank.



In de andere groepswedstrijd won FC Zenit thuis met 3-1 van het nog puntloze Benfica. De Russische ploeg en Lyon staan op 4 punten, gevolgd door Leipzig met 3.