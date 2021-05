Derde etappe Tour de France 2025 mogelijk dwars door Brabant

De twee steden presenteerden donderdag hun plannen aan Tour-directeur Christian Prudhomme. Dat gebeurt in het Rotterdamse stadhuis. In de plannen, met als motto ‘my dream, my goal, my Tour’, zijn drie etappes op Nederlandse bodem opgenomen: een proloog door hartje Rotterdam, een etappe van Rotterdam naar Den Haag én een bergrit naar het Limburgse Valkenburg.

Die derde etappe zou dwars door onze provincie moeten gaan lopen, zo blijkt uit de gepresenteerde plannen. De renners gaan dan via Rotterdam en Gorinchem richting Zaltbommel, om vervolgens via Den Bosch en Eindhoven richting Limburg te rijden. In de vierde etappe vertrekt het peloton naar Frankrijk.

Het zou voor de derde keer in vijftien jaar tijd zijn dat de Tour in Nederland begint. Rotterdam organiseerde in 2010 al een Grand Départ, de laatste Haagse variant vond plaats in 1973. Dat jaar won Joop Zoetemelk de openingstijdrit. Een dag later reed het peloton van Scheveningen naar Rotterdam. De beslissing over 2024 en 2025 valt naar verwachting volgend jaar. Tourorganisator ASO heeft uiteindelijk een beslissende stem in de definitieve route.