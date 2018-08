‘Derde Europa Cup-toernooi vanaf 2021’

Volgens het Duitse Bild is het de bedoeling om vanaf 2021 naast de Champions League en Europa League nog eens 32 clubs te laten strijden in een nieuwe competitie die nog van een naam moet worden voorzien. Het toernooi voor de zwakkere broeders is in de eerste plaats bedoeld om de Europa League, dat in de plannen van 48 naar 32 deelnemers gaat, op te waarderen.



Betere ploegen zorgen voor een sportief sterkere Europa League en daardoor meer inkomsten (tv, sponsoring, toeschouwers). Daarnaast krijgen clubs uit de kleinere voetballanden een grotere kans om Europees te spelen zonder dat het deelnemersveld van de Europa League hoeft te worden uitgebreid naar 64.



De Champions League blijft ook in de nieuwe plannen uit 32 ploegen bestaan.