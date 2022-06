Derde Griekse tegenstander voor GA Eagles, oefenprogramma is compleet

Op woensdag 6 juli speelt GA Eagles een besloten oefenduel tegen een (nog) onbekende tegenstander. Twee weken later, op woensdag 20 juli, is het Griekse Volos NFC de tegenstander op het terrein van AZC in Zutphen. Die wedstrijd is wel openbaar. Het is de derde opponent uit Griekenland deze zomer voor GA Eagles. Op woensdag 29 juni wordt in Terwolde al geoefend tegen PAOK Saloniki en op vrijdag 29 juli in stadion De Adelaarshorst tegen OFI Kreta.