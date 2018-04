Derde pole op een rij voor Vettel, Verstappen op P5

Door Arjan Schouten



In Azerbeidzjan bleef Daniel Ricciardo, de Australiër in vorm, teamgenoot Max Verstappen nipt voor met 0,08. Het leverde Ricciardo, winnaar in China en vorig jaar in Bakoe, een startplaats op de tweede startrij op. Als vierde rijdt hij morgen weg op het stratencircuit van Bakoe. Verstappen start als vijfde.



Koning van de kwalificatie bleek wederom Sebastian Vettel, die met zijn derde pole op een rij weer de Mercedessen van de poleposition afhield. In 1.41,498 bleef de Duitser Lewis Hamilton 0,18 seconde voor, Valtteri Bottas volgde als derde op 0,34. Ricciardo en Verstappen volgden op vier tiende van Vettel.



Na een moeilijke seizoenstart en ook weer een crash in de eerste vrije training was de opdracht voor Verstappen een foutloze kwalificatie te rijden. Daar voldeed hij prima aan. In tegenstelling tot Ferrari-Fin Kimi Räikkönen, die na een slippertje tevreden moest zijn met een zesde plaats, achter de Red Bulls.



Intense race

Sebastian Vettel: ,,De auto voelde geweldig, ik wist dat ik een heel snel rondje neer kon zetten. Maar wat dit betekent voor morgen? Hier in Bakoe kan alles gebeuren. Ik weet zeker dat het weer een intense race gaat worden."



Mercedes won dit seizoen nog geen race. En Lewis Hamilton een beetje kennende gaat dat aan hem knagen. Op de persconferentie na afloop van de kwalificatie ging het er nog even over. ,,Ferrari is heel dominant, de laatste races. Red Bull ziet er ook heel veelbelovend uit. Echt geen idee hoe dat morgen uit gaat pakken. We zijn zelf een beetje aan het stoeien, dit weekeinde. Het is work in progress bij ons nu. Maar dat we er dicht op zitten, is in elk geval positief. Het is lastig inhalen hier, maar dat is het tegenwoordig overal ter wereld."