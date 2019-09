Derde titel in 2019 voor De Minaur

Schippers treft Fra­ser-Pry­ce en Ahouré in halve finales

15:20 Dafne Schippers moet het in de halve finales van de 100 meter bij de WK atletiek in Doha al opnemen tegen topfavoriete Shelly-Ann Fraser-Pryce. De Jamaicaanse was zaterdag in de series veruit de snelste met een tijd van 10,80 seconden. Schippers noteerde 11,17.