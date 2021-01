Derde vlucht met coronageval, meer tennissers in Melbourne in quarantaine

Het is nog onduidelijk om hoeveel tennissers het in dit geval gaat. Voor iedereen die naar Melbourne is afgereisd geldt een quarantaineplicht van twee weken, maar dan met vijf uur per dag ruimte om te trainen. Maar wie in contact is geweest met iemand die positief is getest, mag zijn of haar kamer niet verlaten. Dat zorgt voor onbegrip onder tennissers. Toernooidirecteur Craig Tiley heeft aangegeven dat de Australian Open gewoon doorgaat. Het eerste grand slam van het jaar begint op 8 februari.