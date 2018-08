Derde WorldTour-zege voor Amy Pieters dit seizoen

De Vries zet pole om in derde Formule 2-overwin­ning van het jaar

18:27 Nyck de Vries heeft op het circuit van Spa-Francorchamps alweer zijn derde overwinning van 2018 in de wacht gesleept. De Nederlander was in België een klasse apart en leidde van start tot finish. Sergio Sette Camara werd tweede, WK-leider George Russell breidde zijn voorsprong uit met de derde plaats.