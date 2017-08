Deschamps verbiedt praten over transfer bij Franse elftal

,,De transferperiode duurt te lang, vooral de clubtrainers lijden daar onder'', zei de Franse bondscoach. ,,Wij ook, maar dat geldt eveneens voor onze tegenstander. Ik probeer alle verstorende elementen tot een minimum te beperken.''



Eén van de hoofdrolspelers deze zomer, de achttienjarige Mbappé, meldde zich maandag 'gewoon' bij Deschamps. De aanvaller is officieel nog altijd eigendom van Monaco, maar staat op het punt om voor een duizelingwekkend bedrag van 180 miljoen euro over te stappen naar Paris Saint-Germain. Het lijkt een kwestie van tijd tot PSG de tweede toptransfer van deze zomer, na die van Neymar, bevestigt. Ook een huur met een optie tot koop wordt besproken.



,,Eigenlijk is het een belachelijk bedrag'', zei Deschamps. ,,Maar daar kan Kylian niets aan doen, dat is iets tussen de clubs. Voor het Franse voetbal is het mooi dat hij in eigen land blijft spelen.''



Deschamps heeft Kurt Zouma (Stoke City) opgeroepen als vervanger van de geblesseerde verdediger Raphaël Varane (Real Madrid).'