Deuren Alexandra Palace blijven gesloten voor toeschouwers WK darts

Op de openingsavond waren 1.000 toeschouwers welkom in de zaal waar normaal gesproken plek is voor iets meer dan 3.000 toeschouwers. Een dag na de eerste wedstrijd ging Londen echter in een lockdown en was publiek niet meer welkom bij sportwedstrijden. Op 23 december zou de maatregel heroverwogen worden, maar door alle ontwikkelingen rondom het coronavirus in Engeland is er besloten om niet geheel verrassend publiek tot en met de finale te weren.