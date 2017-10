Deventenaar Krol laat 500 meter schieten op NK

Naar finale Basel Del Potro blijft sterke vorm doorzetten in Zwitserland

16:44 Juan Martin del Potro is bezig aan een sterke periode. De Argentijnse tennisser bereikte vanmiddag de finale van het ATP-toernooi in Basel in Zwitserland. Del Potro, als vierde geplaatst, zette de als nummer twee ingeschaalde Kroaat Marin Cilic met twee keer 6-4 aan de kant.