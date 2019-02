Deventenaar Thomas Krol voor eeuwig tussen de kampioenen op De Scheg (en verdient een ijsje)

Trots als een pauw liep Thomas Krol gisteravond rond op ijsbaan De Scheg in Deventer, daar waar hij jaren geleden als klein jongetje zijn eerste schreden op het ijs zette. Zijn oude schaatsvereniging huldigde de kersverse wereldkampioen schaatsen op de 1500 meter uitbundig en onthulde de foto van Krol die op de Wall of Fame in de Scheg komt te hangen.

Hij komt te hangen tussen alle andere wereld- en olympisch kampioenen die hun sportcarrière allemaal begonnen in Deventer. Mannen als Erben Wennemars, Mark Tuitert, Stefan Groothuis, Ronald en Michel Mulder en olympisch kampioene Carlijn Achtereekte bijvoorbeeld. ,,Toen ik vorig jaar deze Wall of Fame zag worden onthuld, had ik maar één wens”, verklapte Krol gisteravond. ,,En dat was om daar tussen te hangen als kampioen. Dat zou geweldig zijn. En nu is het gelukt.”

Krol gaf vorige week al aan het nog nauwelijks te kunnen bevatten dat hij wereldkampioen is. ,,Nu is het wel ingedaald inmiddels. En dat mijn oude schaatsvereniging Sportiefoost.nl dit dan voor mij regelt, vind ik helemaal geweldig. Ze hebben er veel werk van gemaakt. Het is wel heel speciaal om zo in het zonnetje gezet te worden. Zeker op de baan waar het voor mij allemaal begon”, aldus de Deventenaar die vlakbij de schaatsbaan woonde en als kleine jongen met zijn schaatsende zus Laura mee moest naar de trainingen. En zo zelf ook het schaatsvirus opliep.

Medaille

De gouden medaille die Krol op 10 februari tijdens het WK afstanden in Inzell won heeft inmiddels een mooie plekje gekregen. ,,Dat doosje met medaille staat op de kast in mijn woning. Dan loop ik er vaak genoeg langs en kan ik er naar kijken. Dat blijft mooi.” Hij keek zijn gouden race zelf al wel een paar keer terug. ,,Ik wilde het natuurlijk herbeleven, maar daarna kijk ik al snel wat er nog beter kan. Mijn coach Jac Orie belde me al een dag na mijn titel: ,,Dat was best een goede race Thomas, maar.....”, klonk het al snel. En hij heeft gelijk. Het kan nóg beter.”

Krol kreeg gisteravond lovende woorden van een trotse waarnemend burgemeester Ron König van Deventer en van Jaap Starkeburg, de voorzitter van Sportiefoost.nl, die hem als erelid benoemde. ,,Thomas is een voorbeeld voor de schaatsjeugd en voor wat je kunt bereiken.”

En de vele schaatsen jongeren wilde allemaal op de foto met hun held. Mervin (16) en Ruben (14) mochten zelfs met Thomas op het podium om de kampioenenfoto van Krol te onthullen. Beide talenten verbraken overigens onlangs een clubrecord op de 300, 500 en 3000 meter. En laten die nou net jaren op naam van Thomas Krol hebben gestaan...

Ijsje

En vele anekdotes van de Deventer wereldkampioen passeerden de revue. Zo kreeg Korl als schaatstalent bij elk persoonlijk record dat hij reed een verrassing van zijn ouders. Net als zus Laura. Wat dan? ,,Een ijsje”, verklapte moeder Monique, die ook nu een ijsje zal moeten schenken aan haar zoon. Want de rit van Thomas Krol die naar de wereldtitel leidde in Inzell reed hij in een persoonlijk record.

Nieuwe kans

En de kans om ook dat record weer te verbeteren, krijgt hij al snel, want vanochtend reist hij al af naar Calgary waar zijn ploeggenoten al op trainingskamp zijn. ,,En dan naar Salt Lake City voor de wereldbekerfinale. In Inzell was het ijs al snel, maar daar kan het nog harder. Sommige mensen roepen me richting een wereldrecord, maar dat zet ik van me af. Een nieuw persoonlijk record moet er in zitten en dan zien we wel verder.”

Bekijk een foto-impressie van de huldiging door de ogen van fotograaf Rob Voss:

Volledig scherm Thomas Krol met Mervin (links) en Ruben (rechts) die bij Sportiefoost.nl al klaar staan om in zijn voetsporen te treden. © Rob Voss

