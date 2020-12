Deventenaar Thomas Krol weet dat hij bij de besten hoort, toch is de opluchting groot bij plaatsing voor WK

WK-KWALIFICATIEHet eerste WK-ticket is binnen voor Thomas Krol. De 28-jarige Deventenaar werd tweede op de 1500 meter tijdens het WK-kwalificatietoernooi in Heerenveen, waar hij werd verrast door Patrick Roest. ,,Missie geslaagd, al had ik graag gewonnen. Nu lekker zes weken de bubbel in...”

Krol doelt op de schaatsbubbel van zo'n zes weken die in Heerenveen wordt gecreëerd, met het EK sprint&allround, twee wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden binnen dat tijdsbestek. Maar zover is het nog niet. Krol wil zich namelijk ook op de 1000 meter plaatsen voor het WK afstanden en en passant ook één van de twee overgebleven tickets voor het EK sprint bemachtigen.

Daarvoor moet hij in het gecombineerde klassement van de 500 en 1000 meter bij de snelste twee eindigen. Tenzij ploeggenoot Hein Otterspeer bij de eerste twee zit, want hij is al zeker van het EK door zijn nationale sprinttitel. Dan volstaat voor Krol een plaats bij de eerste drie.

De eerste spanning is er voor Krol af, het eerste ticket is binnen.

Je hebt je geplaatst voor het WK afstanden en de wereldbekers, maar je had hier graag gewonnen.

,,Zeker, ik word niet graag tweede. Maar vandaag stond er geen titel op het spel, dus missie geslaagd. Al ben ik de eerste om te zeggen dat het hier en daar beter kon.”

Zeker in de laatste ronde, waarin het verval ten opzichte van de tweede ronden flink opliep.

,,Ja, klopt. Aan de andere kant reed ik voor het eerst dit jaar een hele goede tweede ronde. Dat ging tot nu toe een beetje moeizaam in de 1500 meters die ik reed. Ik kon in de laatste ronde net niet helemaal goed meer blijven zitten, kwam iets te veel omhoog. Daarom werd het onnodig zwaar. Maar het was vandaag genoeg.”

Niet met samen geknepen billen naar de laatste rit gekeken?

,,Nee, Kjeld (Nuis, red.) zou nog wel aan mijn tijd hebben kunnen komen, maar - met alles respect - ik zag Wesly (Dijs, red.) dat niet doen. Toen ik tweede stond had ik wel het gevoel dat het genoeg zou zijn.”

Want je was hier toch wel de grote kanshebber op winst?

,,Tuurlijk, ik was het snelste van iedereen dit seizoen en zat nu maar zes honderdsten achter Patrick. Hij reed een hele goede race, maar als ik een hele goede race had gereden moet ik hem kunnen pakken. Ik had hier ook graag gewonnen, maar het is gelukkig geen WK of andere titelstrijd.”

Thomas Krol lootte tegen Sven Kramer op de 1500 meter. © BSR Agency

Speelt dat al door je hoofd in zo'n laatste ronde? Dat je niet hoeft te winnen op dit kwalificatietoernooi?

,,Nee, als ik start wil ik winnen. Als ik heel berekenend ga rijden, werkt dat niet. Of het nou een clubwedstrijd is of een WK, ik wil altijd winnen. De consequenties zijn wel anders. Nu draait het om de WK-tickets en secundair om de world cup-tickets. Daar heb ik nu de maximale score voor gehaald.”

Toch is er opluchting.

,,Natuurlijk, het blijft spannend. Het moet toch allemaal maar gebeuren, ook voor mij. Joepie, zes weken in quarantaine...”

Maar je weet dat het, als je je niveau haalt, geen probleem mag zijn.

,,Natuurlijk, ik heb goede papieren. Dat is aan de ene kant een geruststellende gedachte, maar als ik grote fouten maak kan ik alles mislopen. Dan is het klaar en dat kan ik me niet permitteren. Dan is de opluchting groot, ja.”

Was de loting nog van invloed, dat je tegen Sven Kramer moest?

,,Met alles respect, maar normaal gesproken zie ik negentig procent van de schaatsers niet meer terug na de start. Dat ben ik wel gewend, zeker omdat ik snel start. Er zijn denk ik één of twee rijders waar ik tijdens zo'n race wel iets aan heb, zeker Kjeld Nuis natuurlijk. Maar dat maakt me ook niet uit, ik rijd mijn eigen race. Als zou het voordeel van een kruising met een ander wel een keer fijn zijn.”