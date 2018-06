Deventer atlete Eefje Boons op jacht naar EK-limiet in Finland

Die wedstrijd was afgelopen weekend en dat werd voor Boons niet waar ze op had gehoopt. ,,Het deelnemersveld was goed, de omstandigheden prima. Ik had voor ogen hele snelle tijden te lopen'', vertelt de Deventerse vanuit Finland. ,,Het ging prima tijdens de warming up en ook mijn start was weer eens heel goed.'' Maar vlak voor de eerste horde ging het alsnog mis voor Boons. ,,Bij de laatste twee passen voor de eerste horde hing mijn bovenlichaam te ver naar achteren waardoor ik snelheid verloor. Dat kon ik niet meer goed maken.'' Boons finishte in een tijd van 13,34 seconden, niet de tijd waarvoor ze naar Hengelo was afgereisd. ,,Ik wilde de EK-limiet lopen, die staat op 13,05. En dat moet eigenlijk geen probleem zijn, want mijn persoonlijk record staat op 12,98 seconden.''