Deventer hordeloopster Eefje Boons loopt WK in Qatar mis

Eefje Boons is er niet in geslaagd het wereldkampioenschap atletiek in Qatar te halen. De Deventer hordeloopster wist ook vrijdag tijdens haar laatste poging de vereiste limiet niet te halen. ,,Dit is verschrikkelijk balen”, reageert de 25-jarige Boons vanuit Minsk waar ze maandag nog met een selectie van Europa aantreedt tegen de Verenigde Staten.

Vrijdagavond in Spanje probeerde de regerend Nederlands kampioene op de 100 meter horden alsnog de WK-limiet te halen, maar de wedstrijd in Andújar verliep teleurstellend. ,,Het begon al met de warming-up die we in een gymzaaltje bij de baan moesten houden. Daar zat een houten vloer in waardoor we niet op spikes mochten lopen en ik op mijn normale hardloopschoenen warm moest lopen. Verre van ideaal”, verzucht Boons, die daarna in de wedstrijd niet kon overtuigen. ,,Ik wist niet eens welke tijd ik had gelopen, maar ik zag geen ‘12' voor de komma staat, dus wist ik al wel dat het niet genoeg was.”

Volledig scherm Eefje Boons in actie op het NK atletiek deze zomer. © ANP

WK-limiet

De limiet om naar het WK in Qatar te mogen ligt op 12,98 seconden, Boons liep dit seizoen nog niet harder dan 13,08 seconden waar haar persoonlijk record op 12,86 seconden staat. Een wekenlang durende blessure aan beide achillespezen betekende alleen een flinke streep door de rekening. ,,Ik heb door de blessures te lang niet mee kunnen doen aan wedstrijden en die heb ik wel nodig blijkt. Zonde natuurlijk, al ben ik nu helemaal blessurevrij. Ik heb heel veel aan kracht gedaan dit seizoen, maar het blijkt dat spieren dus sneller groeien dan pezen aankunnen. Daar heb ik veel last van gehad en heb zelfs een paar weken geen hordes kunnen lopen. Het was niet genoeg nu.”

A-status