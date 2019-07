Deventer hordeloopster Eefje Boons maakt pas op de plaats door achillespeesblessure

Boons is dit outdoorseizoen vier weken op trainingskamp geweest met de Nederlandse sprintselectie naar Amerika en anderhalve week met haar eigen trainingsgroep naar Tenerife. ,,Daar ben ik veel sterker uitgekomen, maar we denken nu dat mijn achillespezen de ontwikkeling van mijn spieren niet hebben kunnen bijhouden. Dat leidde tot irritatie", zegt Boons, die nu in Deventer voornamelijk aan haar inhoud werkt. ,,Zeker de wedstrijden daarna in Noorwegen en Zweden in relatieve kou bleken toch wel een aanslag op die pezen te zijn geweest. Ik ben zeker op de weg terug, heb ook wel wat wedstrijden gelopen de afgelopen weken. Maar in samenspraak met mijn trainer Michel Knobbe hebben we wel besloten wat hordewedstrijden af te zeggen. Zoals in Genéve een paar weken geleden. Daar was ik ook met het estafetteteam en daar had ik minder last. Voor de zekerheid hebben we daar de 100 meter horde afgezegd.”

Testen

Vorig weekend in La Chauds-de-Fonds liep Boons wel de 100 meter sprint om de staat van haar pezen te testen. ,,De eerste wedstrijd ging eigenlijk heel goed, maar in de tweede sprint had ik toch weer last. We hebben nu besloten drie weken geen sprint of hordewedstrijd te lopen, maar alleen op de inhoud te trainen. Dat doe ik nu alweer pijnvrij, dus gaat het de goede kant op."

Quote Ik heb nog tijd voldoende om de WK-limiet te halen, maar ik ga geen risico's nemen. Volgend jaar is belangrij­ker Eefje Boons, Hordeloopster

De atlete denkt niet dat ze in tijdnood komt om nog de limiet voor het WK atletiek in Doha, Qatar te lopen. Die staat op 12,98 seconden en dat moet voor een fitte Eefje Boons haalbaar zijn. Ze heeft een persoonlijk record van 12,86 seconden. ,,Ik heb aan het begin van het outdoorseizoen de limiet al gelopen, maar toen was de rugwind te sterk jammer genoeg. Dat had wel heel veel rust gegeven. Maar ik heb nog tot de eerste week van september om de limiet te lopen. En als ik dat niet haal, is er geen mens overboord hoor. Het zou natuurlijk jammer zijn, maar volgend jaar is nu eenmaal belangrijker", verwijst Boons naar de Olympische Spelen in Tokio.

Ranglijst