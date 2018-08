Deventer hordeloopster Eefje Boons tweede bij Trond Mohn Games in Noorwegen

Démare in Franse ritten­koers opnieuw de snelste in massa­sprint

17:49 Arnaud Démare heeft ook de tweede etappe in de Franse etappekoers Tour du Poitou-Charentes gewonnen. De Franse ploeggenoot van Ramon Sinkeldam bij Groupama-FDJ was opnieuw de snelste in de massasprint. Na 189 kilometer versloeg hij in Melle de Italiaan Matteo Malucelli en zijn landgenoot Hugo Hofstetter.