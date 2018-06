Deventer hordeloopster Eefje Boons wint in Marseille en is weer dicht bij EK-limiet

Wederom slechts een fractie verwijderd van de EK-limiet die de 23-jarige Boons een dezer weken wil lopen. De limiet is gesteld op 13.05 seconden. Vorige week in Stockholm kwam Boons al tot 13,06. ,,Nu was de start ook weer goed'', reageerde Boons. ,,En kon ik goed doorlopen. Technisch was het eind van de race wat slordig, wat wat tijd kostte, maar ik ben wel tevreden. Ik heb toch een grote wedstrijd gewonnen en zat toch dicht bij de limiet.''