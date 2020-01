Deze acht darters strijden om de wereldtitel bij de BDO

Vijf thema's Dick Advocaat geeft Feyenoord-top huiswerk mee

9 januari Feyenoord traint in Marbella hard, maar aan de Costa del Sol wordt ook veel gesproken. De top van de club is inmiddels huiswaarts gekeerd, maar mét huiswerk. Mikos Gouka sneed de Rotterdamse kwesties op in vijf thema’s.