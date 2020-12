Deze coureurs gingen net als Schumacher hun vader achterna in de Formule 1

Onder de vijftien voorgangers van Schumacher zitten grote en vergeten namen. Alleen diehard racefans kennen Reg en Tim Parnell, die beiden in de jaren ’50 raceten. Of de Belgen André en Teddy Pilette. Veel beroemder uiteraard zijn de voorbeelden van Jos en Max Verstappen. En Nico en Keke Rosberg, wereldkampioenen uit respectievelijk 1982 en 2016. De familie Hill is nog succesvoller. Graham Hill won de titel in 1962 en 1968, zoon Damon in 1996.