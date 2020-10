Deze Giro is nog niet beslist, maar hier kun je niet meer omheen: Wilco Kelderman bestaat

Voor hem: niemand. Achter hem: niemand. Zelfs langs de kant van de weg was er geen levende ziel te bekennen. Wilco Kelderman schudde zijn hoofd. Waar hij precies was wist hij niet, hoe het hier heette ook niet.



Niemandsland, waarschijnlijk.



De ploegleiderswagen kwam langs. Een bidonnetje kreeg hij, en de groeten. Daarna brommerden Jakob Fuglsang en Pello Bilbao voorbij. Kelderman deed niet eens een poging om aan te haken. Zijn benen leeg, zijn hoofd vol met twijfels. Heel, heel even leek de Giro verloren.



Acht jaar geleden is het dat hij, als eerstejaars prof, voor het eerst op het hoogste niveau liet zien wat er in zijn dunne beentjes schuilt. In een lange tijdrit in de Dauphiné Libéré werd hij vierde, achter Bradley Wiggins en Tony Martin – maar vóór Chris Froome en Cadel Evans. 21 was hij. In het peloton stonden ze versteld, de Nederlandse wielerfans keken likkebaardend toe, vooral omdat hij bergop óók mee kon. We hadden er weer één. Robert Gesink, Thomas Dekker en Remmert Wielinga konden we afschrijven, Kelderman was degene die ons een grote ronde zou bezorgen. Vlak na die Dauphiné schreef ik een column. De strekking: wacht nog even met de druk van een natie op de schouders van zo’n jong ventje te leggen. De ­titel: Wilco Kelderman ­Bestaat Niet.