Deze Instagram-gesprekken willen wij in coronatijd

Bij gebrek aan wedstrijden kijken fans graag naar sporticonen, klungelend in een videosessie, zo bewezen Rafael Nadal en Roger Federer . De succesvolste tennissers ooit trokken een paar dagen geleden live tienduizenden kijkers op Instagram. Dat smaakt naar meer. Wie zouden in navolging van Nadal en Federer ook een interessant chatduo vormen? Een voorstel voor een aantal combinaties:

Badr en Rico

De kans op blessures is nihil, de voorbereiding vraagt ook veel minder tijd en er kan zelfs een staredown aan voorafgaan, al moeten ze daarvoor mikken op de computerlens, in plaats van het beeldscherm. Een online ontmoeting tussen Badr Hari en Rico Verhoeven, het lijkt amusant. Liefst inclusief antwoord op de vraag: is de haat nou écht theater, of vinden ze elkaar toch wel oké? Laat iemand wel alvast nadenken over een verbeterde aftocht. De vorige was wat dramatisch.

Volledig scherm Badr Hari en Rico Verhoeven © Pim Ras Fotografie

Armstrong en Ullrich

Lance Armstrong en Jan Ullrich, de gevallen helden, in gesprek. Over toen, over nu. Over doping, verslavingen, leven met leugens. Over alles dat zo vies lijkt, maar altijd meer inzicht verdient. Omdat de waarheid vaak het sterkst is. Twee mannen die inmiddels richting de 50 gaan en o, zoveel hebben meegemaakt. Saai kan het in ieder geval niet worden, de grote vraag is alleen: hoeveel van het gesprek blijkt over tien jaar echt?

Volledig scherm Lance Armstrong omhelst Jan Ullrich © EPA

Robben en Casillas

Arjen Robben en Iker Casillas - inclusief rechterteen - in één bijeenkomst. Het zal pijnlijk zijn, noem het eventueel zelfkastijding, maar als er dan een historisch sportmoment door iconen in één gesprek moet worden gevat, laat een van Nederlands beste voetballers ooit dan maar samenkomen met de Spaanse keeper. Voor een gesprek over de WK-finale van 2010. Over die eerste wereldtitel voor Nederland die er nooit kwam, door dat ene Spaanse lichaamsdeel.

Volledig scherm 2010: Arjen Robben kan scoren tegen Spanje maar de teen van Iker Casillas weerhoudt hem daarvan. © Getty

Court en Navratilova

Volledig scherm Margaret Court © AFP Gezellig wordt dit gesprek tussen de twee tennisgrootheden ongetwijfeld niet, maar interessant is het wel. Margaret Court, die als pastoor in haar kerk in Perth tijdens preken homoseksuelen en transgenders beticht van ‘duivelse keuzes’. Tegenover Martina Navratilova, die reeds gedurende haar tenniscarrière voorvechter was van gelijke rechten voor vrouwen en op vrouwen valt. Zij bestempelde Courts uitingen als ‘ziekelijk en racistisch’.



Raakvlakken vinden wordt wellicht wat lastig. Maar om het dilemma van een gebrek aan gespreksonderwerpen te voorkomen, krijgen de twee een opdracht mee, om ook meteen maar tegemoet te komen aan een grote groep criticasters: ze mogen een naam verzinnen voor het tweede stadion van de Australian Open.

Ard en Keessie

Voor de Hollandse glorie, voor de gezelligheid, voor een portie nostalgische schaatsanekdotes en voor wat koelte als de zon op een luw balkon teveel wordt: Ard Schenk en Kees Verkerk op de chat. De Kai Verbij en Kjeld Nuis van vijftig jaar geleden. Videobellen van Noord-Holland naar een camping in Noorwegen, waar Verkerk eigenaar is. Ook als statement naar Rafael Nadal, na zijn: ,,We zijn hier te oud voor”, van afgelopen week tegen Roger Federer, toen hun videogesprek na eindeloze pogingen eindelijk van start ging.

Volledig scherm Ard Schenk (L) en Kees Verkerk (R) tijdens de Winterspelen van 1972 © GPD/EPU/HANSEN

Van der Poel en Van Aert

Mathieu van der Poel en Wout van Aert worden al zo vaak langs de meetlat gelegd, maar er is nou eenmaal geen ontkomen aan: zij zijn de Federer en Nadal van het veldrijden, de mannen die een jaar geleden verbaasden met hun stunts op de weg, zij zijn de toekomst van het wielrennen en de toekomst zit momenteel in de wachtkamer, dus waarom geen gezamenlijk optreden op Instagram ter vermaak van alle thuiszitters? Al dan niet in witte broek.

Volledig scherm Mathieu van der Poel met achter hem Wout van Aert © photo: Cor Vos

Rijkaard en Völler

In de hoop dat het beeldscherm van Frank Rijkaard opgewassen, jawel, is tegen deze ontmoeting. Een videogesprek tussen Rijkaard ‘de lama’ en Rudi Völler, de mannen die in 1996 aan tafel schoven voor een reclame over boter. Maar vooral de mannen die samen de hoofdrol spelen in een van de opmerkelijkste WK-momenten uit de voetbalgeschiedenis, de achtste finale in 1990 die voor Völler eindigde met twee fluimen in de nek. De plooien zijn allang gladgestreken, maar het is een uitstekend duo voor de uitleg waarom spugen in coronatijd onhandig is.

Volledig scherm Frank Rijkaard spuugt naar Rudi Voller © DPA

Bertens en Sjarapova

De nuchtere Hollandse versus de Russische diva; Kiki Bertens tegenover Maria Sjarapova. De vrouw met de zachte stem en vaak voorzichtige opmerkingen die een jaar tobt over het kopen van een duur horloge, in een online ontmoeting met de vrouw die een veelvoud van haar prijzengeld bijeenharkte met haar snoepjes en reclamedeals, om vervolgens al dan niet gestoken in jurkjes met Swarovskidiamantjes meerdere grand slamoverwinningen binnen te halen.

De twee zijn tegenpolen op meerdere manieren. Terwijl Bertens noodgedwongen wacht tot ze haar eerste competitie weer mag spelen, is de leegte op Sjarapova’s kalender al maanden opzet. Zij beëindigde haar tenniscarrière precies voordat de crisis uitbrak.

Volledig scherm Kiki Bertens wordt gefeliciteerd door Maria Sjarapova na de kwartfinale van het Madrid Open in 2018 © AFP

Meyer en Grol

Roy Meyer en Henk Grol hebben meer gemeen dan ze denken. De een, Meyer, verplaatst momenteel tractorbanden in zijn achtertuin om fit te blijven, de ander, Grol, had al een eigen gym tot zijn beschikking. Dus aan zelfredzaamheid geen gebrek bij de beste zwaargewichten van Nederland.

Ze praten nooit samen. En als ze al óver elkaar praten, gaat dat met ‘hij’, of inclusief achternaam. En zo blijft de bewering van de judoka’s dat ze niet met elkaar bezig zijn, terwijl de strijd om het ene olympische ticket voor Nederland nog niet gestreden is, ongeloofwaardig. Maar ook uiterst interessant. De competitie ligt tenslotte toch stil, de grote vraag is of de stilte ook overheerst in een videogesprek met deze twee krachtmensen.

Volledig scherm Henk Grol (l) en Roy Meyer © DPA/EPA

De langste en de kortste

Volledig scherm John Isner en Nicolas Mahur (r) nadat de partij opnieuw onderbroken moet worden © AP De afsluiting is voor twee gesprekken in één. We starten met tennissers John Isner en Nicolas Mahut voor een marathonchatpartij van drie dagen, de afsluiting wordt in acht seconden verzorgd door wielrenners Greg Lemond en Laurent Fignon.