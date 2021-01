Deze Nederlanders doen goede zaken voor kwalificatie Australian Open

Nederlands kampioen

De Nederlands kampioene won in Dubai in de eerste ronde van de Japanse Kurumi Nara in twee sets: 6-4, 6-4. In de volgende ronde speelt Pattinama-Kerkhove (nummer 176 van de wereldranglijst) tegen de Australische Ivana Popovic (362ste) of de Oekraïense Lesia Tsurenko (146ste). De 29-jarige Zuid-Hollandse moet nog twee wedstrijden winnen om het hoofdtoernooi te bereiken. In het verleden lukte dit nog niet, wel deed ze mee aan Wimbledon (2019) en de US Open (2017). Bij deze toernooien kwam Pattinama-Kerkhove niet verder dan de eerste ronde.

Volledig scherm Lesley Pattinama-Kerkhove bereikte nog nooit het hoofdtoernooi van de Australian Open. © ROB PRANGE / SpainDPPI / DPPI / Orange Pictures

Ook succes voor Griekspoor

Tallon Griekspoor heeft ook de tweede ronde bereikt van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open. Griekspoor was in de eerste ronde te sterk voor de Australiër Harry Bourchier, die met een wiildcard tot het toernooi was toegelaten. Het duel werd beslist in twee sets: 7-6 (6) 6-3.

Griekspoor is op plaats 155 de hoogst geklasseerde Nederlander op de wereldranglijst. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen John-Patrick Smith, opnieuw een Australiër met een wildcard. Smith schakelde in de eerste ronde de als 25e geplaatste Italiaan Paolo Lorenzi uit.

De Vroome en Hogenkamp mogen naar huis

Indy de Vroome verging het minder goed. Zij verloor van de Amerikaanse Claire Liu in twee sets (6-7 (5) 2-6) en is uitgeschakeld voor deelname aan het grandslamtoernooi in Melbourne. De Vroome kreeg zeker kansen tegen Liu, maar ze maakte meer fouten dan haar tegenstander.

Ook Richèl Hogenkamp is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van de Australian Open te bereiken. Ze was in Dubai tijdens haar eerste wedstrijd in het kwalificatietoernooi niet opgewassen tegen de Zwitserse Viktorija Golubic: 3-6 7-6 (6) 3-6.

De kwalificaties van de vrouwen worden niet in Melbourne gespeeld in verband met de strenge quarantaineregels in Australië. Het hoofdtoernooi in Melbourne begint pas op 8 februari. De mannen werken hun kwalificatietoernooi af in Doha. Robin Haase en Tallon Griekspoor komen daar in actie.

Quarantaine

De kwalificaties van de vrouwen wordt in Dubai gespeeld en niet in Melbourne in verband met de strenge quarantainemaatregelen in Australië. Het hoofdtoernooi in Melbourne begint pas op 8 februari. De mannen werken hun kwalificatietoernooi af in Doha.

Arantxa Rus is tot nu toe de enige Nederlander die is geplaatst voor de Australian Open. Nederlandse topper Kiki Bertens is nog niet fit voor het toernooi. Zij heeft een blessure aan de achillespees. Later maandag komen ook nog Richèl Hogenkamp en Robin Haase in actie.