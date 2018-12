Deze Nederlanders zien we in februari terug in de Europa League

EK handbal Nederland in rol van underdog: ‘Frankrijk op papier sterker’

12:34 Als de lichaamshouding van Siraba Dembele gistermiddag in het sportstadion van Bercy een voorbode was van het Franse spel van vandaag, dan belooft het wat voor de Nederlandse handbalsters. De blik in haar donkere ogen hard, haar lijf half onderuitgezakt op een stoel. Tot ze een vraag kreeg: plots zat de Franse sterspeelster recht overeind.