Deze schaatsers gaan mee naar Peking als reserves voor Spelen

Schaatsbond KNSB wil reserves achter de hand hebben voor het geval er deelnemers vanwege coronaperikelen of een blessure niet in actie kunnen komen. ,,Wij willen in deze ingewikkelde tijden optimaal voorbereid zijn om adequaat te kunnen inspelen op eventuele tegenslag binnen de selectie”, zegt technisch directeur Remy de Wit. ,,Als om wat voor reden ook een van onze achttien schaatsers moet afhaken, moeten we de beste denkbare vervanger klaar hebben staan.”

De reserves mogen trainen op de olympische baan in Peking en zijn volgens De Wit “min of meer” onderdeel van de olympische ploeg. De reserves verblijven niet in het olympisch dorp, maar in een hotel in de Chinese hoofdstad. Ook als de reserves niet nodig blijken te zijn, mogen ze gedurende de Spelen wel in Beijing blijven. De KNSB laat de schaatsers daar vrij in.