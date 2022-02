Deze sporters uit Oost-Nederland komen in actie op de Olympische Spelen in Peking: wat zijn hun kansen?

Het is zover, de Olympische Winterspelen zijn begonnen. Welke regionale troeven komen in China in actie, wanneer (in Nederlandse tijden) en wat zijn hun kansen in Peking? De Stentor zet het op een rijtje.

Thomas Krol (29) uit Colmschate

Volledig scherm Thomas Krol. © Pro Shots / Erik Pasman

Discipline: Schaatsen

Afstanden: 500 meter, 1000 meter, 1500 meter

Wanneer: Dinsdag 8 februari: 1500 meter. 11.30 uur. Zaterdag 12 februari: 500 meter, 09.35 uur. Vrijdag 18 februari: 1000 meter, 09.30 uur.



Prognose:

Krol is regerend wereldkampioen 1500 meter en de gedoodverfde titelkandidaat op de 1000 meter in Peking, al is de concurrentie moordend. Op de 1500 meter is die tegenstand nog groter, maar Krol is een koele kikker en laat zich niet gek maken.



Bovendien moet er veel oud zeer weg. Vier jaar geleden plaatste hij zich wel voor de Spelen in Zuid-Korea, op de 1000 meter, maar koos de KNSB ervoor zijn grote vriend Kai Verbij af te vaardigen. Verbij, net terug van een blessure, werd tiende in Gangneung. Nu gaan ze allebei.



Voorspelling? Goud op de 1000, zekere medaille op de 1500. Krol rijdt ook de 500 meter, maar zal zich daar niet mengen in de strijd om de medailles.

Carlijn Achtereekte (32) uit Lettele

Volledig scherm Carlijn Achtereekte. © Pro Shots / Erik Pasman

Discipline: Schaatsen

Afstanden: 3000 meter

Wanneer: Zaterdag 5 februari, 09.30 uur.



Prognose:

Achtereekte, regerend olympisch kampioen op de 3000 meter, wordt nergens genoemd als kanshebber voor haar tweede olympische medaille. Op zich niet vreemd gezien haar prestaties de laatste jaren, waarin ze niet imponeerde. De concurrentie is verschrikkelijk groot, met Irene Schouten, Antoinette de Jong en nog heel wat buitenlands geweld.



Maar Achtereekte is op haar best als de druk het grootst is en de haar toebedachte kans het kleinst. Vier jaar geleden was ze ook een dark horse, maar ging ze er vandoor met goud, dat ze opdroeg aan haar overleden moeder.



Voorspelling: een tweede olympische titel lijkt schier onmogelijk. Toch lijkt een medaille haalbaar!

Sanne in ’t Hof (24) uit Schalkhaar

Volledig scherm Sanne in ’t Hof. © Pro Shots / Erik Pasman

Discipline: Schaatsen

Afstanden: 5000 meter

Wanneer: Donderdag 10 februari, 13.00 uur.



Prognose:

Ineens stond ze daar op het podium van het olympisch-kwalificatietoernooi, met de tweede plek achter de ongenaakbare Irene Schouten. Sanne in ’t Hof verdiende een olympisch ticket in het jaar waarin ze zich stormachtig ontwikkelde. De vrouw zonder grote commerciële ploeg achter zich, die lange tijd nog bijbaantjes had om haar sport te financieren, staat op de Olympische Spelen! Op zich al een fantastische prestatie, maar ze is niet snel tevreden en aast op een medaille.



Voorspelling? Was deze vraag een half jaar geleden gesteld, dan was het antwoord: meedoen is belangrijker dan winnen. Maar nu? Brons!

Karlien Sleper (29) uit Vaassen

Volledig scherm Karlien Sleper. © ANP

Discipline: Monobobsleeën

Wanneer: Zondag 13 februari, 02.30 eerste run, 04.00 uur tweede run.



Prognose:

Karlien Sleper is een van de grote verrassingen in de Nederlandse sportploeg die naar Peking reisde. De bobsleester is al een paar jaar actief, maar de monobob voor vrouwen is pas voor de eerste keer olympisch voor vrouwen die niet ook in een tweepersoonsbob meedoen.



Sleper overwon de laatste jaren grote problemen die door de internationale bond werden gecreëerd en moest tijdens de meeste wedstrijden - tot ze aan de eisen van NOC*NSF voldeed - alles zelf regelen. Ze was zelfs een tijd depressief, maar sloeg zich er als een topsporter doorheen. Dit seizoen mocht ze eindelijk losgaan en gleed elke wereldbekerwedstrijd naar een toptien-positie. Met de zesde plaats op het EK als hoogtepunt.



Voorspelling: zesde!