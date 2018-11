Di Francesco laakt mentaliteit spelers AS Roma

Bayern haalt kleur blauw van clubtenue

18:50 Bayern München zal in de toekomst niet meer met de kleur blauw in het thuistricot spelen. De ‘Recordmeister’ luistert naar de kritiek van de fans die walgen van het blauw in het shirt. “We zullen straks alleen nog maar de traditionele kleuren rood en wit gebruiken in onze officiële wedstrijdkleding”, meldt de Zuid-Duitse club.