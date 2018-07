Diamond League in Rabat is geen succes voor hordenloopster Eefje Boons

De Diamond League-wedstrijd in de Marokkaanse hoofdstad Rabat is voor Eefje Boons niet geworden wat ze hoopte. De Deventer hordenspecialiste finishte als laatste op de 100 meter horden, bijna een halve tel langzamer dan haar persoonlijke record.

Boons werd afgelopen week op de valreep uitgenodigd voor de prestigieuze wedstrijd, waar ze hoopte de wereldtop te kunnen laten zien dat ze op de goede weg is. De Deventer atlete liep de afgelopen weken op verschillende toernooien sterke tijden wat zelfs tot een nieuw persoonlijk record leidde van 12,86 seconden in Zwitserland. Goed voor de limiet voor het Europees kampioenschap in augustus in Berlijn. Tussendoor verdedigde ze haar Nederlandse titel met verve.

Bijtrekbeen

In Rabat stond Boons tussen de wereldtoppers. Vooraf hoopte ze - buiten de ervaring - zichzelf nog een keer te verbeteren en wellicht de wereldtoppers het vuur aan de schenen te kunnen leggen. Dat lukte vrijdagavond even voor tien uur Nederlandse tijd niet. Boons startte niet slecht, maar de Nederlandse atlete raakte de eerste drie hordes met haar bijtrekbeen. ,,Daar verloor ik veel snelheid door'', liet ze vanuit Rabat weten. ,,In het tweede stuk probeerde ik nog aan te zetten, maar ook in dat deel raakte ik wat hordes. Balen natuurlijk, want dit was niet wat ik voor ogen had. Aan de andere kant zitten zulke races er nu eenmaal bij'', klinkt het realistisch.

De komende weken zal Boons met haar coach Michel Knobbe trainingen afwerken om haar race te verbeteren. Die trainingen moesten nu wijken voor het uitstapje naar Rabat.