Die WK-limiet op de 100 meter gaat er nog wel komen, weet de Apeldoornse Marije van Hunenstijn zeker

11,24 seconden. Het duurde even voordat Van Hunenstijn doorhad wat haar tijd was. Ze werd tweede in Geneve achter de Zwitserse Ajla Del Ponte (11,20). ,,De borden gaven alleen haar tijd aan in eerste instantie”, vertelt Van Hunenstijn. ,,Maar ik zat heel dichtbij haar. Toen ik 11,20 zag staan voor de winnares, schrok ik wel een beetje. Zeker toen ik mijn eigen tijd van 11,24 seconde zag. Zo snel ben ik nog niet eerder geweest.”

Een paar honderdsten van haar persoonlijke record van 11,29 af, dat ze vorig jaar zomer liep. En dat terwijl ze nu naar eigen zeggen een slechte start had en van ver moest komen om Del Ponte nog het vuur aan de schenen te kunnen leggen. ,,Ik wist ook niet precies hoe ik in het veld zat, op welke positie ik liep. Al voelde ik wel dat het hard ging.”

WK-limiet

11,24 seconden is niet alleen de snelste tijd voor de Nederlandse sprintster, maar ook precies de limiet die IAAF heeft gesteld voor deelname aan het WK in Qatar in de herfst van dit jaar. Maar er ging wel een dikke streep door de officiële status van de tijd van Van Hunenstijn. De rugwind was te sterk met 2,1 meter per seconde. Van Hunenstijn baalde enorm. ,,Het was maar heel iets boven de toegestane wind (die staat op 2,0 m/s), maar ja daar zijn die regels voor. Ik had ook wel het gevoel dat ik wind mee had toe ik liep, al wist ik niet dat het te veel was. Het is wel jammer natuurlijk.”

Wat resteert voor Van Hunenstijn is veel vertrouwen, zegt ze. ,,Zo simpel is het wel, ik krijg nog wel wat kansen om wel de limiet te lopen en aan deze wedstrijd heb ik heel veel vertrouwen overgehouden. Het was een allesbehalve perfecte race namelijk. De start was niet goed bijvoorbeeld, die kan nog veel beter. En dit was pas de derde echte wedstrijd die ik heb gelopen outdoor. Als ik dit nu al kan, belooft dat wat voor de rest van het seizoen. Die WK-limiet zit er gewoon in, maar dan moet het een keer meezitten.”