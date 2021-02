Diede de Groot en Aniek van Koot winnen dubbelspel bij Australian Open

Tot 2025 Officieel: Red Bull maakt ook na komend seizoen gebruik van Hon­da-mo­tor

15 februari Red Bull heeft definitief het akkoord met Honda bekrachtigd om vanaf 2022 de krachtbron van de Japanse motorfabrikant te blijven gebruiken in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal zal in de eigen fabriek in het Engelse Milton Keynes een technische afdeling openen waarin de motoren worden onderhouden, meldt het team van Max Verstappen.