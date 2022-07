Diede de Groot wint voor vierde keer Wimbledon: ‘Het was toch wel een gevecht’

Diede de Groot heeft voor de vierde keer in haar carrière Wimbledon gewonnen en voor de vijftiende keer een grand slam. De rolstoeltennisster versloeg in de finale de Japanse Yui Kamiji in twee sets: 6-4, 6-2.

Net als in haar vorige wedstrijden kwam De Groot nauwelijks in de problemen in de Wimbledonfinale. Ze dreef bij vlagen haar tegenstander tot moedeloosheid. Bij een 5-1 voorsprong voor De Groot in de eerste set schudde Kamiji maar eens met haar hoofd na een nieuw punt voor de Nederlandse rolstoeltennisster, die de eerste set uiteindelijk met 6-4 pakte.



In de tweede set stootte De Groot door richting haar vierde titel op Wimbledon en haar vijftiende grand slam in totaal. Ze won ook de Australian Open en US Open vier keer. Roland Garros staat drie keer op haar naam. De 25-jarige De Groot won 55 partijen achter elkaar en staat sinds 26 maart 2018 bovenaan de wereldranking.

Quote Natuurlijk kan het een keer misgaan, ik ben ook maar een mens Diede de Groot

,,Het was toch wel een gevecht”, blikte De Groot terug. ,,Ik ben blij dat ik de partij naar me toe heb kunnen trekken. Het is mooi, zo’n reeks van 55 partijen, maar ik houd me er niet echt mee bezig. Natuurlijk kan het een keer misgaan, ik ben ook maar een mens.”

Afgelopen jaar kreeg ze het voor elkaar om de 'golden slam’ te voltooien: alle grand slams winnen én goud op de Olympische Spelen van Tokio. Steffi Graf was de laatste die dat lukte, in 1988, in het reguliere tennis. De Groot komt ook nog in actie in de dubbelspelfinale, samen met Aniek van Koot. Opnieuw is Kamiji de tegenstander. Zij speelt met de Amerikaanse Dana Mathewson.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.