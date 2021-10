Diego Simeone weigert de hand van Jürgen Klopp te schudden na frustrerende nederlaag

,,Ik doe dit nooit. Ik houd er gewoon niet van", reageerde Simeone na afloop in de Spaanse pers. ,,Het is niet gezond voor degene die wint of verliest. Zo kijk ik ernaar, maar als ik hem zou zien groet ik hem gewoon hoor. Zonder problemen.”

Ook Klopp kwam terug op het voorval, maar de vragen erover staken hem. ,,Ik was helemaal niet boos. Ik wilde hem gewoon de hand schudden, maar hij ging naar de kleedkamer. Diego is een emotioneel persoon, ik ook. Nu ben ik eigenlijk boos vanwege jouw vraag", zei een geïrriteerde Liverpool-trainer. ,,Diego heeft niks verkeerd gedaan. Maar met mijn eigen reactie ben ik ook niet blij. Ik had ook enige emotie. Wij beleven dit soort avonden intens. De volgende keer schudden we elkaar gewoon weer de hand.”

Volledig scherm Jürgen Klopp. © REUTERS

Achtste finale Champions League

De eerste keer dat Simeone en Klopp elkaar verbaal te lijf gingen was in maart 2020. In de achtste finale van de Champions League komen Atlético en Liverpool elkaar tegen. De Spanjaarden gaan door naar de kwartfinales. Na afloop hekelt de Duitse coach de tactiek. ,,Ik kan niet begrijpen dat je zo kunt spelen met de voetballers die je hebt. Als ik spelers als Koke, Saúl of Llorente zie dan zou ik het anders aanpakken, niet terugtrekken op eigen helft en loeren op de counter.”



Simeone kreeg een dag vóór de wedstrijd nog vragen over het akkefietje uit 2020. De Argentijnse trainer hield zijn kaken stijf op elkaar. ,,Ik heb hier niets meer op te zeggen.”

Ook gisteren had Klopp voldoende te zeggen over de speelstijl van de tegenstander, maar hij was een stuk milder. ,,Hij laat ons het spel maken, dat is zijn tactiek. Er zijn dingen die ik leuk vind en andere minder. Maar ik respecteer wel wat ze doen. Hij zet hier al tien jaar een ongelooflijke prestatie neer. Ik zou het niet op die manier kunnen, maar ik ben ook niet hetzelfde als Diego.”