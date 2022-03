Diepenveen draait stabiel mee bovenin 3D en heeft de leiding in de periode te pakken

Bescheidenheid is troef bij Diepenveen. De week ervoor werd handhaving veiliggesteld. Het was tekenend dat Slinkman, die na dit seizoen vertrekt, na afloop van het duel meteen daarover sprak en niet over de zege. Opvallend, aangezien Diepenveen dit jaar met leuk voetbal vrij gemakkelijk bovenin meedraait, maar de club komt van ver. Sinds de promotie in het seizoen 2018/2019 heeft de club nog geen volledig seizoen in de derde klasse kunnen draaien. Hierdoor was het lastig om in te schatten waar het team nou exact stond.