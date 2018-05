Dimitrov ontdoet zich in drie sets van Egyptische debutant

Safwat, de nummer 182 van de wereld, mocht op het laatste moment zijn opwachting maken op het Court Philippe Chatrier. De 27-jarige Egyptenaar verloor de laatste kwalificatieronde maar omdat de Servische tennisser Victor Troicki zich zondag terugtrok vanwege rugproblemen mocht Safwat zijn grandslamdebuut maken. Troicki schakelde Dimitrov in 2016 nog uit in de eerste ronde op Roland Garros.

Safwat was dusdanig onder de indruk van de omstandigheden dat de eerste set snel voorbij was. De eerste Egyptische tennisser in het hoofdtoernooi van een grandslam sinds 1996 sloeg daarna de schroom van zich af. In de tweede en de derde set moest Dimitrov, die in Parijs nog nooit verder reikte dan de derde ronde, nog diep gaan om de wedstrijd in drie sets af te maken.