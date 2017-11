Dimitrov verslaat Goffin in verrassende finale ATP Finals

Grigor Dimitrov heeft bij zijn debuut op de ATP World Tour Finals direct het lucratieve en prestigieuze eindejaarstoernooi gewonnen. De 26-jarige Bulgaar was in de O2 Arena in Londen in drie sets te sterk voor zijn Belgische leeftijdsgenoot David Goffin, die ook voor het eerst meedeed aan de ATP Finals.

In de groepsfase had Dimitrov Goffin al in twee sets (6-0, 6-2) van de baan gemept, maar in de finale ging het vanavond een stuk moeizamer. Dimitrov won de eerste set vrij overtuigend met 7-5. De tweede set ging met 4-6 naar David Goffin, die zich knap terug vocht in de finale. In de derde set vloeiden de krachten echter weg bij Goffin en daar profiteerde Dimitrov dankbaar van: 6-3. Dimitrov kreeg in de achtste game van de derde set liefst vier Championship points, maar liet deze allemaal liggen. In de negende game maakte Dimitrov het kunstje alsnog af.

'Beste weken uit carrière'

Volledig scherm David Goffin. © Photo News Na zijn eerste zege in Londen kon Dimitrov zijn vreugde al nauwelijks onder woorden brengen. Na het winnen van de finale wist de Bulgaar het even niet meer. ,,Het was zo'n eer om hier te mogen spelen", zei hij. ,,Dit waren de beste twee weken uit mijn carrière."



Goffin keek eveneens terug op een ,,fantastische week". De Belg kan zich gaan opmaken voor zijn tweede finale in een week tijd. Over vijf dagen neemt België het in de finale van de Davis Cup op tegen Frankrijk.

Derde op wereldranglijst

De Bulgaar won dit jaar drie ATP-toernooien. Al vroeg in het jaar was hij de beste in Brisbane. Daarna versloeg hij Goffin in de finale in Sofia. De Belg revancheerde zich door in Rotterdam het onderlinge duel te winnen. Dimitrov won ook nog de masters in Cincinnati en klom door zijn prestaties in Londen naar de derde plaats op de wereldranglijst.

Goffin werd door Dimitrov uitgeschakeld in de kwartfinale van de Australian Open, maar kende een sterk najaar met toernooizeges in Tokio en Shenzhen. Hij leek na de stunt tegen Federer ook een sterke comeback te maken tegen Dimitrov, maar die gaf zijn break voorsprong in de derde set niet meer uit handen. Goffin poetste drie matchpoints op eigen service succesvol weg, maar had geen antwoord meer op de service van de Bulgaar.

Goffin had in de halve finales voor een grote verrassing gezorgd door Roger Federer te verslaan. De Zwitserse tennislegende won de ATP Finals in 2010 en 2011. Novak Djokovic won het eindejaarstoernooi vervolgens van 2012 tot en met 2015. Vorig jaar won de Brit Andy Murray het toernooi voor het eerst in zijn loopbaan. Rafael Nadal won de ATP Finals nog nooit. De 31-jarige Spanjaard begon vorige week nog wel aan het toernooi, maar gaf na zijn nederlaag tegen Goffin op vanwege zijn slepende knieblessure en koos ervoor om zijn seizoen vroegtijdig af te sluiten.

Volledig scherm David Beckham en zijn zoon Romeo waren aandachtig toeschouwer bij de finale. © EPA

Volledig scherm Grigor Dimitrov. © REUTERS