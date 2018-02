Dimitrov worstelt zich naar kwartfinale Rotterdam

Dimitrov, als tweede geplaatst in Rotterdam, had bijna een uur en drie kwartier nodig om Krajinovic, de nummer 38 van de wereld, op de knieën te krijgen. Op cruciale momenten ging de Serviër in de fout. Een dubbele fout op 4-5 in de tiebreak en vervolgens een makkelijke bal in het net kostte hem de eerste set. Een break in de tweede set op 5-5 was voor Dimitrov genoeg om de winst op eigen service naar zich toe te trekken.