Dinamo Kiev, Ferencvaros en Olympiakos naar hoofdtoernooi Champions League

Dinamo Kiev, dat in de derde voorronde AZ had uitgeschakeld, versloeg in eigen huis KAA Gent met 3-0. Het eerste duel was vorige week al in een 1-2 overwinning voor Dinamo Kiev geëindigd. Vitali Bujalski opende in de negende minuut de score voor Dinamo Kiev. De Uruguayaanse middenvelder Carlos De Pena en de Luxemburgse aanvaller Gerson Rodrigues, oud-speler van Telstar, scoorden daarna uit een strafschop.