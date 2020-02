Direct brons op je eerste NK bij de senioren, da's niet gek vindt atleet Léon Mak

Het verrassende brons bij het polstokhoogspringen was zijn eerste medaille bij de senioren. ,,Dat was wel even lekker. Het was voor mij de eerste keer sinds twee jaar dat ik weer over de vijf meter sprong.” Met 5.10 meter pakte de atleet van de Deventer atletiekvereniging Daventria brons. De afstand tot Rutger Koppelaar (goud) en Menno Vloon (zilver) was groot, maar Mak won de strijd met de rest.