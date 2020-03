Directeur European Leagues twijfelt: ‘De grote vraag of we competities af kunnen maken’

,,Er was meteen grote eensgezindheid bij clubs, competities en spelers. Voorzitter Alexander Ceferin van de UEFA haalde ook snel de angel eruit. Ook hij had de uitdrukkelijke bereidheid het EK een jaar vooruit te schuiven. Dat heeft consequenties voor andere toernooien, zoals de eindronde van de Nations League en het EK voor vrouwen", beseft Swart. ,,Maar het is natuurlijk de enige juiste beslissing. We moeten er alles aan doen dat de competities worden afgemaakt. En de grote vraag is of dat nog wel gaat lukken.”

Volledig scherm Alexander Ceferin. © REUTERS

Swart zat maandagavond samen met ruim 7 miljoen andere Nederlanders voor de buis toen premier Mark Rutte het land toesprak. “En ik kreeg niet meteen het idee dat we met z’n allen op Koningsdag in Amsterdam staan om feest te vieren. Ik vergelijk het coronavirus met een monster, met een grote kop en een lange staart. We zijn opgeslokt, het is maar de vraag wanneer we er weer uitkomen”, aldus Swart.